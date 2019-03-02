Уланов — о 2:5 в матче со СКА: не стыдно! Вообще не стыдно за «Спартак»

Тренер «Спартака» Игорь Уланов подвёл итоги третьего матча серии первого раунда плей-офф со СКА (2:5).

«Не стыдно! Не стыдно за команду вообще, ребята выложились сегодня полностью, играли по заданию. Очень много времени провели в меньшинстве, тем не менее был виден кулак. Ребята были командой, серия продолжается. По забитым и пропущенным — 7-7, всё ещё впереди.

Нет пока информации по Даугавиньшу, его отвезли в клинику, сейчас идёт проверка. Ждём ответа. Каспарс – наш ведущий игрок, второй по результативности. Мы брали его на ведущую роль, это приличная потеря. Тем не менее мы играли без него в первом матче, у нас ещё есть лавочка. Есть игроки, которые готовы выйти играть за команду.

Прекрасно понимали, что они едут играть при счёте 0-2 и что будет совсем другой хоккей. Впереди будут ещё игры, как в Москве, так и в Питере. Интересная серия и для болельщиков, и для журналистов», — передаёт слова Уланова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.