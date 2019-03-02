Тихонов: заслуга СКА, что зарабатывали удаления, получали шансы и реализовывали

Нападающий СКА Виктор Тихонов прокомментировал результат третьего матча серии первого раунда плей-офф со «Спартаком» (5:2, 1-2).

«Нужно было переломить ход серии. 2-1 — это уже не 2-0, сейчас у нас новая уверенность, новая энергия. Иногда нужно играть по счёту. Не всегда же выходить и драться. Это всё-таки хоккей: нужно забивать и выигрывать. Когда надо подраться, может, это и получится, а сегодня нужно было побеждать. Хелльберг — молодец. Знаю, что вратарям очень тяжело простоять на лавке два периода и выходить в меньшинстве. Сразу броски отовсюду, добивания. Но нужно отметить и ребят, которые броски блокировали. И Белов, и Гавриков два раза. Ключевой момент был.

Эпизод с Калининым? Диму я давно знаю, он всегда за своих заступается. В том моменте он защищал своего вратаря, я бы на его месте сделал то же самое. К нему претензий нет. Хотел сыграть в шайбу, Гудачек как раз в этот момент сделал шаг вправо, и получилось так, что клюшка пошла в конёк. Это было не специально, но удаление справедливо.

Думаю, болельщики любой команды будут недовольны, когда оставляют «три на пять». Это часть спорта. Но это уже наша заслуга, что зарабатывали удаления, получали шансы и реализовывали их. Это плей-офф, все знают, насколько важна игра в неравных составах. Сегодня в этом у нашей команды было преимущество.

Каблуков вообще молодец. Он за меня сегодня два раза вступился, большое ему спасибо. Показали, что у нас настоящая команда, настоящая семья. Обычно это моя работа, но сегодня это сделал он», — цитирует Тихонова официальный сайт СКА.