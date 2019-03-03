Даугавиньш может быть выписан из больницы завтра

Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш, получивший вчера, 2 марта, травму верхней части тела, продолжает находиться в Боткинской больнице, сообщает официальный сайт клуба.
В настоящий момент состояние форварда оценивается как удовлетворительное, врачи склоняются к тому, что операция не потребуется. Сегодня Даугавиньш будет находиться под наблюдением специалистов больницы, с которыми на постоянной связи врачи «Спартака». В случае положительной динамики нападающий может быть выписан уже завтра.
Напомним, форвард красно-белых неудачно въехал в борт после столкновения с голкипером СКА Игорем Шестёркиным и покинул площадку на носилках. Вратарь «армейцев» получил дисциплинарный штраф до конца игры.
«Была боль, я не знал, что со мной». Даугавиньш – о страшном ударе о борт
Нападающий «Спартака» дал первое интервью после серьёзной травмы, полученной в третьей игре серии со СКА.