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Даугавиньш может быть выписан из больницы завтра

Даугавиньш может быть выписан из больницы завтра
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш, получивший вчера, 2 марта, травму верхней части тела, продолжает находиться в Боткинской больнице, сообщает официальный сайт клуба.

В настоящий момент состояние форварда оценивается как удовлетворительное, врачи склоняются к тому, что операция не потребуется. Сегодня Даугавиньш будет находиться под наблюдением специалистов больницы, с которыми на постоянной связи врачи «Спартака». В случае положительной динамики нападающий может быть выписан уже завтра.

Напомним, форвард красно-белых неудачно въехал в борт после столкновения с голкипером СКА Игорем Шестёркиным и покинул площадку на носилках. Вратарь «армейцев» получил дисциплинарный штраф до конца игры.

«Была боль, я не знал, что со мной». Даугавиньш – о страшном ударе о борт
Нападающий «Спартака» дал первое интервью после серьёзной травмы, полученной в третьей игре серии со СКА.
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