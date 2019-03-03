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«СЮ» — «Магнитка»: Ларсен вернулся в состав хозяев, в воротах гостей — Загидулин

«СЮ» — «Магнитка»: Ларсен вернулся в состав хозяев, в воротах гостей — Загидулин
Хоккей / КХЛ

«Салават Юлаев» и «Металлург» (Магнитогорск) определились с составами команд на четвёртый матч серии первого раунда плей-офф (2-1). Игра пройдёт в Уфе сегодня, 3 марта, начало — в 14:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В состав «Салавата» вернулся ведущий защитник уфимского клуба Филип Ларсен. В составе гостей также замена — защищать ворота с первых минут будет Артём Загидулин.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Сергеев, Ткачёв — Бурмистров — Рыбин;
Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Елизаров, Кугрышев — Хохряков — Майоров; Скориков.

«Металлург»:

Загидулин (Кошечкин);
Антипин — Верещагин, Пакаринен — Кулёмин — Расмуссен;
Бирюков — Матушкин, Эллисон — Мозякин — Булирж;
Зайцев — Береглазов, Любимов — Шор — Дорофеев;
Васильев, Тимкин — Платонов — Язьков; Неколенко.

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