«СЮ» — «Магнитка»: Ларсен вернулся в состав хозяев, в воротах гостей — Загидулин

«Салават Юлаев» и «Металлург» (Магнитогорск) определились с составами команд на четвёртый матч серии первого раунда плей-офф (2-1). Игра пройдёт в Уфе сегодня, 3 марта, начало — в 14:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В состав «Салавата» вернулся ведущий защитник уфимского клуба Филип Ларсен. В составе гостей также замена — защищать ворота с первых минут будет Артём Загидулин.

«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Сергеев, Ткачёв — Бурмистров — Рыбин;

Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;

Елизаров, Кугрышев — Хохряков — Майоров; Скориков.

«Металлург»:



Загидулин (Кошечкин);

Антипин — Верещагин, Пакаринен — Кулёмин — Расмуссен;

Бирюков — Матушкин, Эллисон — Мозякин — Булирж;

Зайцев — Береглазов, Любимов — Шор — Дорофеев;

Васильев, Тимкин — Платонов — Язьков; Неколенко.