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Давыдов: «Йокерит» не адаптирован к сезону в России, в этом шанс «Динамо»

Давыдов: «Йокерит» не адаптирован к сезону в России, в этом шанс «Динамо»
Хоккей / КХЛ

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о серии первого раунда плей-офф с участием московского «Динамо» и «Йокерита» (2-1).

«Очень хорошо сыграл Ерёменко. В ходе регулярного чемпионата он не часто выходил на лёд, но я был уверен, что в плей-офф огромный победный опыт Еремёнко сработает. Так, к счастью, и происходит. Плюс бело-голубые эффективнее соперника в реализации голевых моментов.

Я бы сказал, что нынешний «Йокерит» — обычная команда. Если говорить о регулярном чемпионате, то его основную часть финны прошли хорошо, в тройке-четвёрке лидеров конференции. Но в последнее время складывается впечатление, что «Йокерит» не совсем готов функционально.

В принципе весной мы видим таких финнов каждый год. Наверное, к тяжёлому сезону в России, где огромные расстояния и нагрузки, клуб вновь не адаптирован. Всё-таки ту специфику, которая есть в России, надо прочувствовать и учитывать её при летней подготовке, закладывая необходимый фундамент. И в этом большой шанс «Динамо», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

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