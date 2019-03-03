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У получившего травму в игре со СКА Каспарса Даугавиньша родилась дочь

У получившего травму в игре со СКА Каспарса Даугавиньша родилась дочь
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш, получивший травму в третьем матче серии первого раунда плей-офф со СКА (2:5), сказал, что у него родилась дочь.

«Прежде всего хотел бы поблагодарить болельщиков за отличную атмосферу на третьей игре серии. Это было что-то невероятное. Вчера вечером видел множество сообщений в социальных сетях после моего столкновения. Спасибо за тёплые слова и добрые пожелания.

Со мной всё хорошо, надеюсь, через день-два меня выпишут и я продолжу восстановление под наблюдением врачей «Спартака». Сегодня утром у меня родилась дочка, хочу поскорее увидеть её и супругу. Ещё раз всем, кто за меня переживает, большое спасибо», — приводит слова игрока пресс-служба «Спартака».

Форвард красно-белых неудачно въехал в борт после столкновения с голкипером СКА Игорем Шестёркиным и покинул площадку на носилках. Вратарь «армейцев» получил дисциплинарный штраф до конца игры.

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Нападающий «Спартака» дал первое интервью после серьёзной травмы, полученной в третьей игре серии со СКА.

Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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