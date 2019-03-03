Панин: Тимкин ткнул клюшкой Метсолу, вратаря вообще никто не имеет права трогать

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал игру команды в четвёртом матче серии с «Металлургом» (1:2 ОТ).



«Все видели, мы проиграли в овертайме, неоднозначно матч для «Салавата» складывался. Начали не так, как хотелось. Много моментов и большинство было, не реализовали, но соперник в конце наказал. Это игры плей-офф, одинаковых не бывает. В одной можешь пять забить, а в другой вообще не получится.



Что предвещало драку с Тимкиным? Он Метсолу задел, когда наш вратарь вышел из ворот, он его клюшкой ткнул. Вратаря вообще никто не имеет права трогать.

В чём прибавлять в большинстве? Наверное, надо больше бросать, на добивание идти, угрожать.



Скажется ли второе поражение в овертайме? Никак не скажется, выходим на каждую игру биться на победу. Просто какие-то мелочи недоработки бывают, будем отрабатывать эти моменты.



Как повлияла замена вратаря у «Магнитки»? Я не знаю, как у них, но на нас это никак не повлияло», – передаёт слова Панина корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

«Магнитка» остудила «Салават». Гол в овертайме и сочный удар по лицу Панина Серия, которая вряд ли закончится раньше седьмого матча.

Посмотреть видео драки с участием Панина и Тимкина можно на официальном сайте КХЛ.