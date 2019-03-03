«Магнитка» остудила «Салават». Гол в овертайме и сочный удар по лицу Панина

«Салават Юлаев» перехватил у «Металлурга» не только преимущество домашней площадки, но и статус фаворита серии. Во втором и третьем матчах противостояния уфимцы на голову превосходили соперника, «Магнитка» же неприятно удивляла своих поклонников. Особенно это касается лидеров уральского клуба: Сергей Мозякин, Мэтт Эллисон, Николай Кулёмин, Деннис Расмуссен и Ииро Пакаринен на пятерых набрали всего одно очко за три матча, а голкипера Василия Кошечкина уже дважды меняли по ходу встреч.

Что случилось с главными игроками «Магнитки» в плей-офф? Возможно, у их провала есть и объективные причины. Есть информация, что хоккеистов «Металлурга» подкосила эпидемия гриппа, которым они могли заразиться от игроков «Ак Барса» в последней игре регулярного чемпионата. Если это действительно так, то «Магнитке» можно только посочувствовать.

«Салават» уничтожил «Магнитку» за период. После 0:5 Мозякин пошёл отдыхать Лидер «сталеваров» присоединился к Кошечкину, который пропустил три гола после трёх бросков.

У «Салавата Юлаева» всё хорошо, здорово играют легионеры, Юха Метсола после ошибки во втором овертайме первого матча действует безупречно. К четвёртой встречи серии уфимцы подошли в отличном психологическом и физическом состоянии и были готовы продолжать крушить фаворита.

В отчётной игре уфимцы не могли рассчитывать на Павла Коледова, заработавшего перелом в предыдущем матче, зато в состав вернулся Филип Ларсен. По-прежнему в лазарете находится Антон Бурдасов, на его месте во втором звене снова был заявлен Максим Рыбин. У магнитогорцев на лёд вышел Сергей Мозякин, пропустивший два периода третьей встречи. Капитан уральцев начал матч с Мэттом Эллисоном и Михалом Булиржем, Николай Кулёмин отправился в тройку к Пакаринену и Расмуссену. Йозеф Яндач перетряхнул свои ведущие звенья, понимая, что нужно что-то менять. Кроме того, место в воротах «Металлурга» с первых минут занял Артём Загидуллин – у Кошечкина старт плей-офф явно не задался.

«Магнитку» не узнать

После третьей игры Йозеф Яндач обещал, что его команда будет драться, и наставник магнитогорцев не обманул. Евгений Тимкин в начале четвёртого поединка серии сошёлся в боксёрском поединке с Григорием Паниным и мастерски уложил уфимского защитника одним точным ударом в челюсть.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Но Яндач наверняка имел в виду не кулачные бои в исполнении своих хоккеистов, а большую нацеленность на ворота соперника, рвение и спортивную злость. Но в этих аспектах у «Металлурга» мало что изменилось. Да, «Магнитка» не пропустила в первом периоде полную авоську – оборона и голкипер действовали надёжнее, чем в предыдущих матчах. Но в атакующих действиях у уральцев просвета не наблюдалось: «Металлург» лез к воротам Метсолы с удивительной для плей-офф ленцой и скукой, а тот же Мозякин и не думал обострять, катаясь в основном в районе синей линии. Стоит отметить, что против лидеров «Металлурга» здорово играла тройка Александра Кадейкина, но аморфность Мозякина и Ко существенно облегчала работу уфимской сдерживающей бригаде. По сравнению с регуляркой и прошлыми розыгрышами плей-офф «Магнитку» было невозможно узнать.

План Яндача

Но, возможно, именно в этом и состоял план главного тренера «Магнитки»? Понимая, что в открытом хоккее с уфимцами «Металлургу» тягаться проблематично, Яндач откровенно сыграл вторым номером, поставив во главу угла терпение и надёжные действия в обороне. Если так, то этот замысел гостей работал на все сто процентов. У «Салавата» по-прежнему была уйма моментов, но магнитогорцы играли плотнее, заставляли уфимцев постоянно улучшать позиции для бросков, и в результате множество атак хозяев оставались без логического завершения.

А во втором периоде «Магнитка» дождалась своего шанса. В одной из редких позиционных атак с пятачка шайбу в ворота Метсолы добил Деннис Рассмусен. После этого «Салават» провёл несколько хороших смен в атаке, но «Металлург» спасал либо почувствовавший уверенность Загидуллин, либо везение. Однако было заметно, что запал уфимцев сходит на нет, «Магнитка» стала всё больше контролировать шайбу в чужой зоне. Игра выравнивалась на глазах, что было на руку магнитогорской команде.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Самые полезные игроки «Салавата»

В третьем периоде «Магнитка» играла образцово-показательно. Уральцы втянули соперника в вязкий, тягучий хоккей, и «Салават» долгое время не мог даже создать толковый момент у ворот Загидуллина. Молчало и звено легионеров уфимцев, которым «Магнитка» в этой встрече не позволяла вольностей. Казалось, «Металлург» сумеет дотерпеть до финальной сирены, но беда для гостей пришла, откуда не ждали.

Звено Александра Кадейкина всю серию здорово справлялось с опекой тройки Мозякина, выполняло огромный объём работы, и атакующих подвигов от этих ребят особо не ждали. Но они смогли выстрелить в самый нужный момент. За пять с небольшим минут до конца основного времени Владимир Жарков в очередной уже раз отобрал шайбу у Мэтта Эллисона в своей зоне, а затем совершил рывок на чужой пятачок, где его точной передачей нашёл Кадейкин. Самые полезные игроки уфимцев в серии к идеальным действиям в обороне добавили важнейшую заброшенную шайбу, встреча ушла в овертайм.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Долгожданное слово капитана

В отличие от первой игры серии, дополнительное время в этот раз продолжалось недолго. Наконец-то сумел проявить себя Сергей Мозякин! Капитан уральцев сначала заработал на себе удаление (сфолил герой третьего периода Жарков), а затем поучаствовал в розыгрыше большинства. Лишь в четвёртой игре серии лучший бомбардир за всю историю КХЛ сумел набрать первое

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Счёт в противостоянии сравнялся, команды возвращаются в Магнитогорск, чтобы начать всё сначала.