«Ак Барс» — 4-й чемпион в истории КХЛ, проигравший в 1-м раунде плей-офф

«Ак Барс» завершил выступление в Кубке Гагарина — 2019. В первом раунде плей-офф подопечные Зинэтулы Билялетдинова проиграли «Авангарду» со счётом 0-4.



«Ак Барс» стал четвёртым клубом КХЛ, уступившим в первом раунде плей-офф в ранге чемпиона. В сезоне-2008/09 «Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» со счётом 1-3, в сезоне-2011/12 «Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву» — 2-4, в сезоне-2013/14 московское «Динамо» уступило «Локомотиву» (3-4).

Подопечные Боба Хартли открыли счёт в первом игровом отрезке благодаря голу Сергея Шумакова, отличившегося на 6-й минуте. Казанцы довольно быстро восстановили равновесие стараниями Антона Ландера, реализовавшего большинство. Во втором периоде Шумаков забросил ещё дважды, во втором случае он реализовал численный перевес. Команда Зинэтулы Билялетдинова отыграла один гол в начале третьего периода усилиями Михаила Глухова.