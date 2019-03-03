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«Ак Барс» — 4-й чемпион в истории КХЛ, проигравший в 1-м раунде плей-офф

«Ак Барс» — 4-й чемпион в истории КХЛ, проигравший в 1-м раунде плей-офф
Хоккей / КХЛ

«Ак Барс» завершил выступление в Кубке Гагарина — 2019. В первом раунде плей-офф подопечные Зинэтулы Билялетдинова проиграли «Авангарду» со счётом 0-4.

«Ак Барс» стал четвёртым клубом КХЛ, уступившим в первом раунде плей-офф в ранге чемпиона. В сезоне-2008/09 «Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» со счётом 1-3, в сезоне-2011/12 «Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву» — 2-4, в сезоне-2013/14 московское «Динамо» уступило «Локомотиву» (3-4).

Подопечные Боба Хартли открыли счёт в первом игровом отрезке благодаря голу Сергея Шумакова, отличившегося на 6-й минуте. Казанцы довольно быстро восстановили равновесие стараниями Антона Ландера, реализовавшего большинство. Во втором периоде Шумаков забросил ещё дважды, во втором случае он реализовал численный перевес. Команда Зинэтулы Билялетдинова отыграла один гол в начале третьего периода усилиями Михаила Глухова.

Так «Ак Барс» ещё никогда не выносили. В КХЛ будет новый чемпион
Сергей Шумаков растерзал казанцев, которые впервые в истории КХЛ проиграли в первом раунде Кубка Гагарина со счётом 0-4.
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