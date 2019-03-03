Марьямяки — о втором голе «Динамо»: очень просто искать ошибки и виновных в них

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки проанализировал игру команды в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф с «Динамо» (0:3).

«Динамо» сегодня было сильнее, чем мы. «Йокерит» старался, но ничего не получилось. Во вторник продолжим. Мы пропустили два гола в большинстве, все это видят. Это не то, чего мы ожидали. Нам есть над чем работать.

Мы играем лучше, но проигрываем? Хороший вопрос, нам нужно найти на него ответ. Статистика по броскам не имеет значения. Наша результативность, к сожалению, не настолько хороша, как мы того ждали. Но нужно идти вперёд.

Ошибка Калниньша, когда забивал Закриссон? Очень просто искать ошибки и виновных в них», — передаёт слова Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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Посмотреть видео второго гола «Динамо»можно на официальном сайте КХЛ.