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Нападающего «Ак Барса» Азеведу увезли в больницу после попадания шайбы в лицо

Нападающего «Ак Барса» Азеведу увезли в больницу после попадания шайбы в лицо
Хоккей / КХЛ

Нападающего «Ак Барса» Джастина Азеведу увезли в больницу после четвёртого матча серии первого раунда плей-офф с «Авангардом» (2:3).

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Форвард казанской команды ушёл в раздевалку после того, как шайба попала ему в лицо в результате броска нападающего «Ак Барса» Иржи Секача. Азеведу покинул лёд самостоятельно, но его лицо было залито кровью.

«Джастина Азеведу увезли в больницу накладывать швы после попадания шайбы в лицо», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе казанского клуба.

Омская команда выиграла серию со счётом 4-0. «Ак Барс», являющийся действующим победителем Кубка Гагарина, завершил выступление в нынешнем турнире.

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Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.

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