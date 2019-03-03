Квартальнов — о серии с ХК «Сочи»: начинаем всё сначала

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги четвёртого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ с ХК «Сочи» (1:3).



«Начинаем всё сначала, счёт в серии — 2-2. Теперь будем разыгрывать из трёх игр. Ничем не могу объяснить появление шести новых хоккеистов. Просто поставили других игроков. Мне это нечем объяснить. Кем-то были недовольны, кому-то дали отдохнуть», — приводит слова Квартальнова официальный сайт «Сочи».

Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира — 2019 Степан Старков вывел «леопардов» вперёд, забросив шайбу на 15-й минуте. «Железнодорожники» восстановили равновесие во втором периоде стараниями Егора Аверина, но хозяева вернули себе лидерство благодаря точному броску Эрика О’Делла. В концовке встречи хозяева забросили третью шайбу в пустые ворота — точным броском отметился Роберт Росен.