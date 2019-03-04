Очередной шат-аут Флёри — в видеообзоре матча «Вегас» — «Ванкувер»

«Вегас Голден Найтс» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) в пользу хозяев. Для «Голден Найтс» эта победа стала четвёртой кряду.



Заброшенные шайбы на свой счёт записали Макс Пасиоретти, Райан Карпентер и Райлли Смит. Голкипер «рыцарей» Марк-Андре Флёри записал на свой счёт «сухарь», отразив 19 бросков. У вратаря канадской команды Якоба Маркстрёма 45 сейвов.



Российский нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин провёл на льду 14 минут 53 секунды, нанёс один бросок в створ ворот и совершил 2 силовых приёма.

Видеообзор матча «Вегас Голден Найтс» — «Ванкувер Кэнакс» доступен на «Чемпионате».