Бурдасов улетел на обследование в Германию и пропустит пятый матч с «Магниткой»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов отправился в Германию на консультацию в связи с повреждением. В настоящий момент вопрос об операции не обсуждается.



Форвард уфимского клуба получил травму во втором матче серии первого раунда плей-офф с «Металлургом» (4:1). В концовке первого периода защитник «Магнитки» Яков Рылов ударил в колено форварда уфимцев, который долго не мог подняться со льда. Нападающий «Салавата» не сумел оправиться от удара и не смог продолжить матч.



Бурдасов точно пропустит пятый матч серии, который пройдёт в Магнитогорске сегодня, 4 марта. Кроме того, под вопросом участие форварда в шестой игре, которая состоится 6 марта. Счёт в серии 2-2.

Защитник «Металлурга» Рылов дисквалифицирован на два матча за удар Бурдасова