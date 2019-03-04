Защитнику «Сан-Хосе» Карлссону не потребуется операция в связи с травмой паха

Защитнику «Сан-Хосе Шаркс» Эрику Карлссону не потребуется операция в связи с травмой паха, полученной в игре с «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщил главный тренер «акул» Питер Дебур.



«Это новый вариант старой травмы. Не думаю, что он выбыл надолго. Операции или чего-то подобного не потребуется. Но нам надо будет проявить особую осторожность и убедиться, что всё в порядке», — приводит слова тренера официальный сайт НХЛ.



Двукратный обладатель приза Норриса, набравший 45 (3+42) очков в 52 играх, уже пропустил девять матчей с 19 января по 14 февраля из-за травмы паха. 16 февраля он вернулся в состав и после этого принял участие ещё в четырёх играх. 23 февраля Карлссон повторно повредил пах.



В нынешнем сезоне «Шаркс» сыграли без 28-летнего Карлссона 14 матчей, одержав в них десять побед, потерпев три поражения в основное время и ещё одно в дополнительное.

Эрик Карлссон вновь получил травму паха