Плющев: поездка в Эмираты в середине сезона выбила «Ак Барс» из колеи

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о причинах раннего вылета «Ак Барса» из Кубка Гагарина. В первом раунде плей-офф подопечные Зинэтулы Билялетдинова проиграли «Авангарду» со счётом 0-4.

Календарь игр Кубка Гагарина — 2019

«Думаю, что казанцы неправильно подготовились к плей-офф. Поездка в Эмираты в середине сезона, большой перепад температур. Всё это выбило из колеи. Плюс последствия болезни игроков, проблемы с вратарской линией, с большинством. «Авангард» же поймал кураж, был отлично заряжен. Молодые парни там здорово сыграли, после первой игры почувствовали, что всё получается, и не отпустили эту ситуацию. После двух первых матчей в Балашихе я был уверен, что омичи своего не упустят.

Нужен ли «Ак Барсу» новый тренер? Этот вопрос не в моей компетенции, в Казани серьёзный клуб, там разберутся во всех этих моментах», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.