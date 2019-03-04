Коннор Хеллебайк повторил рекорд «Виннипега» по количеству побед

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» проиграл на своей площадке «Виннипег Джетс» со счётом 2:5.



Голкипер «реактивщиков» Коннор Хеллебайк одержал 111-ю победу в составе команды и повторил рекорд франшизы, который установил Ондржей Павелец. Для этого чешскому вратарю потребовалось 260 матчей, Хеллебайк уложился в 198 игр.



В этом сезоне 25-летний хоккеист провёл 49 матчей в регулярном чемпионате, одержав 28 побед. Он пропускает по 2,96 шайбы в среднем за игру и отражает 91,1% бросков.



По итогам прошлого сезона вратарь «Виннипега» занял второе место в голосовании за приз «Везина трофи». Минувшим летом Хеллебайк подписал новый шестилетний контракт на $ 37 млн.

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