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Куинн — о буллите Овечкина: не удивился, что арбитры засчитали гол

Куинн — о буллите Овечкина: не удивился, что арбитры засчитали гол
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куиин прокомментировал эпизод, возникший в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:3 Б).

Победу столичной команде в серии буллитов принёс капитан Александр Овечкин. Голкипер «синерубашечников» Александр Георгиев выбросил клюшку во время буллита форварда, что запрещёно правилами. Арбитры засчитали гол Овечкина, несмотря на то что шайба не пересекла линию ворот.

«Да, наверное, это правильное решение. Я не был удивлён тому, что гол засчитали. Георгиев проделал хорошую работу, помог нам пережить шторм. У «Вашингтона» отличная команда, против которой очень непросто играть. Жаль, что мы не взяли два очка, у «Рейнджерс» была возможность выиграть», — цитирует Куинна официальный сайт НХЛ.

Безумный гол Овечкина. Не надо бросать в него клюшку — это всё равно не спасает
Тот странный случай, когда шайбы в воротах нет, а гол — есть.

Посмотреть видео эпизода с Овечкиным и Георгиевым можно на канале Sportsnet в Youtube на отметке 3.20.

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