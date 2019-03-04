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Беднар — о неудачах «Колорадо»: мы должны играть так, будто нам некуда деваться

Беднар — о неудачах «Колорадо»: мы должны играть так, будто нам некуда деваться
Хоккей / НХЛ

Главный тренер клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар поделился мнением о неудачных выступлениях команды. «Колорадо» потерпел три поражения в последних четырёх матчах и на три очка отстал от зоны плей-офф.

«Мы должны играть так, будто нам некуда деваться. Это мы пытаемся пробиться в плей-офф. Мы находимся очень близко и должны играть с огромным желанием. Сегодня этого не было», — приводит слова Беднара официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

За последние пять сезонов «Колорадо» лишь дважды принимал участие в розыгрыше Кубка Стэнли, оба раза вылетев уже в первом раунде. В истории команды два выигранных Кубка Стэнли.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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