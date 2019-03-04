«Спартак» перед матчем со СКА выступил с обращением к болельщикам

Московский «Спартак» перед четвёртым матчем серии плей-офф с хоккейным клубом СКА (2-1) выступил с обращением к своим болельщиком.



«Друзья! Мы уверены, что подавляющему большинству из вас по душе та отличная атмосфера, в которой проходят домашние матчи «Спартака». Однако третья игра плей-офф была омрачена несколькими серьёзными нарушениями, когда на лёд с трибун летели посторонние предметы.



В КХЛ очень жёсткий регламент, клуб уже был оштрафован на огромные деньги, но самое печальное, что при повторении подобных инцидентов может возникнуть угроза проведения матча без зрителей. Нам очень этого бы не хотелось.



Верим, что и вам тоже. От имени всей команды, которая сейчас героически сражается в плей-офф, просим не повторять подобных вещей. И если рядом с вами находится человек, испытывающий жгучее желание навредить «Спартаку», пожалуйста, остановите его или обратитесь к ближайшему стюарду», — указано в заявлении.

«СКА что, сосиски на лёд бросал?». Кто провоцировал болельщиков «Спартака» Илью Воробьёва спросили, как игроки СКА повлияли на поведение трибун.