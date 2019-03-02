«СКА что, сосиски на лёд бросал?». Кто провоцировал болельщиков «Спартака»

СКА победил «Спартак» со счётом 5:2 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги и сократил отставание в серии -1-2. Сама игра получилось богатой на события. Питерцы забили четыре гола в большинстве, из которых два в формате «5 на 3», Каспарс Даугавиньш получил серьёзную травму в столкновении с Игорем Шестёркиным, а Максим Гончаров очень долго бил по голове Илью Каблукова.

«Спартак» – СКА: эффектная драка с участием Гончарова и Каблукова

«Спартак» – СКА: питерцы забили два гола в формате «5 на 3»

«Спартак» – СКА: Шестёркин получил «5+20», Даугавиньш покинул лёд на носилках

«Как наши игроки могли провоцировать трибуны? Сосиски бросали?»

Ещё один инцидент случился на трибунах. Там возникла драка с участием болельщиков «Спартака» и сотрудников правопорядка. Инцидент произошёл на секторе фанатов красно-белых.

После игры у главного тренера СКА Ильи Воробьёва спросили, не считает ли он, что игроки СКА своими действиями на льду провоцировали болельщиков «Спартака».



— Не знаю, как наши игроки могли провоцировать трибуны. Они что, сосиски на лёд бросали? Или что? – Воробьёв сразу пресёк все попытки вмешать сюда СКА.



— Как СКА собирается играть следующий матч без Шестёркина?

— А вы у нас СДК что ли? Там игровая ситуация была, просто Даугавиньш так упал.

Игрок «Спартака» врезался в борт на полной скорости. Его увезли на носилках За секунду до этого клюшка вратаря СКА попала в коньки Каспарса Даугавиньша.

«За «Спартак» не стыдно! По Даугавиньшу ждём ответа из клиники»

— Не стыдно! Не стыдно за команду вообще, ребята выложились сегодня полностью, играли по заданию, — тренер «Спартака» Игорь Уланов был более эмоционален на послематчевой пресс-конференции.



— Очень много времени провели в меньшинстве, тем не менее был виден кулак. Ребята были командой, серия продолжается. По забитым и пропущенным — 7-7, всё ещё впереди. Прекрасно понимали, что они едут играть при счёте 0-2 и что будет совсем другой хоккей. Впереди будут ещё игры, как в Москве, так и в Питере. Интересная серия и для болельщиков, и для журналистов.

Фёдоров — о судействе в матче со СКА: ну что вы хотите?

Нет пока информации по Даугавиньшу, его отвезли в клинику, сейчас идёт проверка. Ждём ответа. Каспарс – наш ведущий игрок, второй по результативности. Мы брали его на ведущую роль, это приличная потеря. Тем не менее мы играли без него в первом матче, у нас ещё есть лавочка. Есть игроки, которые готовы выйти играть за команду, — сообщил Уланов.



Следующий матч серии пройдёт 4 марта в Москве.



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