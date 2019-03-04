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Тертышный: на сегодняшний день ребята в «Тракторе» сделали всё что смогли

Тертышный: на сегодняшний день ребята в «Тракторе» сделали всё что смогли
Хоккей / КХЛ

Исполняющий обязанности главного тренера челябинского «Трактора» Алексей Тертышный поделился впечатлениями от проигранного матча с «Автомобилистом» из Екатеринбурга (3:4). Челябинский клуб вылетел из плей-офф, проиграв серию со счётом 0-4.

«На сегодняшний день ребята сделали всё что смогли. По большому счету, претензий к ним нет. Они старались, выкладывались. Была хорошая самоотдача. Им отдельное спасибо. К сожалению, сезон закончился. Есть моменты положительные – зашли в плей-офф в тяжелой ситуации. Есть моменты отрицательные – рано закончили плей-офф. Выигрывает сильнейший. Сопернику желаю в дальнейшем добиваться побед и успеха. Хочу поблагодарить болельщиков, которые нас всегда поддерживают в трудную минуту», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

«Автомобилист» победил «Трактор», выиграв серию плей-офф со счётом 4-0
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