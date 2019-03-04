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«Автомобилист» победил «Трактор», выиграв серию плей-офф со счётом 4-0

«Автомобилист» победил «Трактор», выиграв серию плей-офф со счётом 4-0
Хоккей / КХЛ

Челябинский «Трактор» на домашней площадке потерпел поражение от «Автомобилиста» из Екатеринбурга, встреча завершилась со счётом 3:4. Таким образом, «Автомобилист» выиграл серию со счётом 4-0 и прошёл во второй раунд, «Трактор» покинул плей-офф.

Первый период удался команде хозяев: «Трактор» забросил две шайбы усилиями Антона Глинкина и Игоря Исаева. Во втором периоде гости удачно воспользовались пятиминутным удалением соперника — Илья Крикунов и Вячеслав Литовченко забили по голу. На старте заключительного периода команды обменялись голами, авторами которых стали Александр Шаров и Дэн Секстон. На 45-й минуте «Автомобилист» вышел вперёд благодаря голу Литовченко, ставшему победным.

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
04 марта 2019, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
3 : 4
2:0, 0:2, 1:2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 – Глинкин (Кравцов) – 01:14 (5x5), 2:0 – Исаев (Бородкин, Кокуёв) – 05:16 (5x5), 2:1 – Крикунов (Голышев) – 31:38 (5x4), 2:2 – Литовченко (Голышев, Вишневский) – 32:03 (5x4), 3:2 – Шаров (Глинкин, Карпухин) – 41:00 (5x5), 3:3 – Секстон (Доус, Литовченко) – 42:27 (5x5), 3:4 – Литовченко (Доус, Секстон) – 44:18 (5x5)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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