«Автомобилист» победил «Трактор», выиграв серию плей-офф со счётом 4-0

Челябинский «Трактор» на домашней площадке потерпел поражение от «Автомобилиста» из Екатеринбурга, встреча завершилась со счётом 3:4. Таким образом, «Автомобилист» выиграл серию со счётом 4-0 и прошёл во второй раунд, «Трактор» покинул плей-офф.



Первый период удался команде хозяев: «Трактор» забросил две шайбы усилиями Антона Глинкина и Игоря Исаева. Во втором периоде гости удачно воспользовались пятиминутным удалением соперника — Илья Крикунов и Вячеслав Литовченко забили по голу. На старте заключительного периода команды обменялись голами, авторами которых стали Александр Шаров и Дэн Секстон. На 45-й минуте «Автомобилист» вышел вперёд благодаря голу Литовченко, ставшему победным.



Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

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