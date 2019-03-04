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Тертышный — об игре Кравцова: где-то хотелось лучше, он переваривал нагрузку

Тертышный — об игре Кравцова: где-то хотелось лучше, он переваривал нагрузку
Хоккей / КХЛ

Исполняющий обязанности главного тренера челябинского «Трактора» Алексей Тертышный после поражения в серии с «Автомобилистом» (0-4) оценил игру форварда Виталия Кравцова.

«Игра Кравцова? Будем так говорить, в прошлом сезоне у него было не так много игрового времени, где-то он переодевался тринадцатым, в плей-офф уже выстрелил. Здесь ситуация уже другая, объём другой, давали возможность ему играть в большинстве. Это совсем другая нагрузка, он её переваривал в этом сезоне. В конце чемпионата, думаю, достаточно неплохо выглядел, поэтому его в сборную приглашали. Для него это огромный опыт. В дальнейшем это будет только в плюс. Я им доволен. Понятно, хотелось, чтобы где-то было лучше, но всё постепенно», — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

«Автомобилист» победил «Трактор», выиграв серию плей-офф со счётом 4-0
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