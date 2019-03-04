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«Витязь» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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ЦСКА одолел «Витязь», победив в серии со счётом 4-0

ЦСКА одолел «Витязь», победив в серии со счётом 4-0
Хоккей / КХЛ

Подольский «Витязь» на домашней площадке уступил московскому ЦСКА в четвёртом матче серии плей-офф первого раунда, игра завершилась со счётом 1:3. Подопечные Игоря Никитина выиграли серию со счётом 4-0 и вышли в следующий раунд.

Уже к 10-й минуте московский коллектив обеспечил себе преимущество в две шайбы: точные броски в актив записали Михаил Григоренко и Кирилл Капризов. На 25-й минуте подопечные Валерия Белова сократили отставание — голом отметился Артём Швец-Роговой. На 39-й минуте Григоренко оформил дубль, упрочив преимущество ЦСКА, — гол стал последним в матче.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
04 марта 2019, понедельник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
1 : 3
0:2, 1:1, 0:0
ЦСКА
Москва
0:1 – Григоренко – 03:44 (5x5), 0:2 – Капризов (Светлаков, Григоренко) – 09:37 (5x4), 1:2 – Швец-Роговой (Макеев, Чернов) – 24:35 (5x4), 1:3 – Григоренко (Вей, Капризов) – 39:18 (5x5)

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

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