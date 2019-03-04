ЦСКА одолел «Витязь», победив в серии со счётом 4-0

Подольский «Витязь» на домашней площадке уступил московскому ЦСКА в четвёртом матче серии плей-офф первого раунда, игра завершилась со счётом 1:3. Подопечные Игоря Никитина выиграли серию со счётом 4-0 и вышли в следующий раунд.



Уже к 10-й минуте московский коллектив обеспечил себе преимущество в две шайбы: точные броски в актив записали Михаил Григоренко и Кирилл Капризов. На 25-й минуте подопечные Валерия Белова сократили отставание — голом отметился Артём Швец-Роговой. На 39-й минуте Григоренко оформил дубль, упрочив преимущество ЦСКА, — гол стал последним в матче.

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги