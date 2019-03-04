Уланов – о судействе в матче со СКА: положите 300 тысяч на стол, побеседуем

Тренер московского «Спартака» Игорь Уланов поделился впечатлениями от проигрыша в матче с петербургским СКА (2:3 ОТ). Общий счёт в серии стал 2-2, следующая игра пройдёт в Санкт-Петербурге.
«Хочу поблагодарить ребят за отдачу, за характер. Они доказали, не сложили руки. Интрига продолжается. Видимо, на выезде команды играют лучше и результативнее. Посмотрим, кто кого и где зацепит. Спасибо огромное нашим болельщикам за поддержку.
Мог бы что-то сказать по судейству, если были бы свободные 300 тыс. рублей? Положите на стол, побеседуем.
Чем был недоволен Гудачек? Не знаю, с ним ещё не общался. Конечно, мы пропустили гол в овертайме, это не очень приятно», — передаёт слова Уланова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Перед решающим голом СКА судьи могли пропустить нарушение правил
СКА был на грани. Но его спорный гол в овертайме не отменили
«Спартак» снова отыграл две шайбы в концовке, но не смог добить питерцев в дополнительное время.