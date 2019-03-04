Ортио: «Витязь» извлечёт урок из серии с ЦСКА и станет сильнее

Вратарь «Витязя» Йони Ортио поделился впечатлениями от четвертьфинального противостояния с ЦСКА (0-4).



«Мы хорошо начинали в первых двух матчах в Москве. Но во втором, к сожалению, пропускали. Дома у нас получилось сыграть лучше. Думаю, что в Подольске нам удалось бросить вызов ЦСКА. Сегодня же мы совершили несколько ошибок, а соперник использовал свои шансы. Но я горд командой, горд результатом.



Сегодня мы впервые в серии пропустили в первом периоде? Трудно судить со скамейки, почему так получилось. У ЦСКА хорошее большинство, у них получалось закрывать синюю линию.



Думаю, что у нас были шансы всё изменить в этой серии. Мы имели их даже сегодня, когда проигрывали 1:2 во втором периоде. У нас были моменты, но не сумели их использовать. Конечно, мы должны извлечь из этой ситуации урок. В будущем «Витязь» станет только сильнее.



Большое спасибо болельщикам! Они здорово поддерживали нас на домашних матчах плей-офф и в течение всего сезона. Они нам очень нужны! Мы очень горды тем, что смогли выйти в плей-офф. Нашей первой целью было попасть в плей-офф, и мы её достигли. Конечно, мы должны были проходить дальше, но у нас не получилось хорошо сыграть в последних матчах регулярного чемпионата. «Витязь» мог стать шестым, и в таком случае нам бы попался более лёгкий соперник в первом раунде. Но случилось то, что случилось. Нам нужно извлечь из этого урок», — сказал Ортио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.