«Эдмонтон» одержал третью победу подряд, обыграв «Баффало»

В первом из двух матчей игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на выезде обыграл «Баффало Сэйбрз» — 4:3.

Счёт на второй минуте в меньшинстве открыл форвард гостей Леон Драйзайтль, но Джек Айкел через 74 секунды восстановил равновесие. В первом периоде «клинки» провели ещё две результативные атаки. Голы на счету Кейси Миттельштадта и всё того же Айкела. «Нефтяники» перевернули игру в конце второго периода, когда отличились трижды. Заброшенными шайбами отметились Зак Кассиан, Дарнелл Нурс и Кайл Бродзяк.

«Эдмонтон» одержал третью победу подряд и закрепился на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 65 очков. У «Баффало» четыре поражения в пяти матчах, «клинки» (68) – 11-е на Востоке.