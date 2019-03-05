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«Эдмонтон» одержал третью победу подряд, обыграв «Баффало»

«Эдмонтон» одержал третью победу подряд, обыграв «Баффало»
Хоккей / НХЛ

В первом из двух матчей игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на выезде обыграл «Баффало Сэйбрз» — 4:3.

Счёт на второй минуте в меньшинстве открыл форвард гостей Леон Драйзайтль, но Джек Айкел через 74 секунды восстановил равновесие. В первом периоде «клинки» провели ещё две результативные атаки. Голы на счету Кейси Миттельштадта и всё того же Айкела. «Нефтяники» перевернули игру в конце второго периода, когда отличились трижды. Заброшенными шайбами отметились Зак Кассиан, Дарнелл Нурс и Кайл Бродзяк.

«Эдмонтон» одержал третью победу подряд и закрепился на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 65 очков. У «Баффало» четыре поражения в пяти матчах, «клинки» (68) – 11-е на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2019, вторник. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
3 : 4
3:1, 0:3, 0:0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 – Драйзайтль (Макдэвид, Нурс) – 01:28 (4x5), 1:1 – Айкел (Ристолайнен, Скиннер) – 02:42 (5x4), 2:1 – Миттельштадт (Уилсон, Поменвиль) – 13:29 (5x5), 3:1 – Айкел – 17:24 (5x5), 3:2 – Кассиан (Макдэвид, Расселл) – 36:29 (5x5), 3:3 – Нурс (Драйзайтль, Ганье) – 38:46 (5x5), 3:4 – Бродзяк (Ларссон, Лучич) – 39:55 (5x5)
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