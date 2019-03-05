Рутерфорд: с таким составом «Питтсбург» не должен находиться в таком положении

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд поделился мнением о ситуации в команде, которая борется за место в плей-офф. «Пингвинз» занимают седьмое место в Восточной конференции, опережая занимающий девятое место «Коламбус Блю Джекетс» всего на два очка.

«Сейчас нас ждёт настоящий экзамен. С таким составом мы, возможно, не должны находиться в нашем нынешнем положении, но дела обстоят именно так. В некотором роде можно сказать, что всё случилось в удачное время. Я говорю о том, что, если мы соберёмся, если все начнут играть в полную силу и игра у нас пойдёт, плей-офф мы начнём в отличной форме. Травмы всегда осложняют ситуацию, но на прошлой неделе мы на выезде взяли шесть очков из восьми, играя без Летанга, Дюмулина и Мяяття. Не так много команд способны на такое.



Мы показали, что у нас хорошая команда, которая может играть против любого соперника. Я считаю, что мы играем нестабильно, выглядим не очень хорошо в некоторых играх, потому что не все наши хоккеисты готовятся одинаково к каждому сопернику. Возможно, мы решили, что некоторые матчи команда выиграет в любом случае. Возможно, мы не готовились к ним как следует.



В этом году я постарался немного омолодить команду, совершить несколько обменов на ходу, потому что у нас в любом случае хороший состав. Все эти перестановки сработали. Могу признаться, что в ноябре был период, когда я переживал по поводу нашей нестабильной игры. Это продолжалось дней десять. Но даже тогда мне нравился состав команды. Я хотел, чтобы у нас не было травм, чтобы мы играли стабильно. Если у нас это получится, мы многого сможем добиться», – цитирует Рутерфорда официальный сайт НХЛ.