Генеральный менеджер «Рейнджерс»: хотим привезти Кравцова как можно быстрее

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон заявил, что рассчитывает в ближайшее время заключить контракт с нападающим «Трактора» Виталием Кравцовым.

«Хотим привезти Кравцова как можно быстрее, если всё получится», — сказал Гортон во время телефонной пресс-конференции, ещё не зная о поражении «Трактора» в первом раунде плей-офф КХЛ.

Кравцов был выбран «Рейнджерс» в первом раунде драфта 2018 года под общим девятым номером. В этом сезоне 19-летний форвард забросил 8 шайб и сделал 13 результативных передач в 50 матчах регулярного чемпионата. В 4 матчах серии с «Автомобилистом» Виталий отметился 2 (0+2) очками. В Северной Америке ожидается, что Кравцов подпишет соглашение с «Рейнджерс» в ближайшие дни.