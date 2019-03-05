Лепистё: серия с «Динамо» ещё не закончена. «Йокерит» будет идти прежним путём

Защитник «Йокерита» Сами Лепистё поделился ожиданиями от пятого матча серии четвертьфинала Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ с московским «Динамо» (1-3).

«Розыгрыш лишнего у нас сейчас не работает. Нельзя упускать шансы, имея преимущество в два игрока. В таких ситуациях мы обязаны забивать. Надо лучше двигаться, проявлять инициативу, отправлять шайбу к воротам и быть всегда готовыми прорываться туда.

Серия ещё ни в коем случае не закончена. Нужно минимизировать количество ошибок, контролировать игру и использовать голевые моменты. И самое главное — продолжать верить в то, что мы делаем. Других способов добиться успеха не существует. Понимаем, что пятая игра — это наш последний шанс продолжить борьбу. Будем идти прежним путём. Мы создаём много возможностей для взятия ворот — надо лишь постараться забросить на одну шайбу больше соперника», — приводят слова Лепистё «Известия».