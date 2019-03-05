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Кто победит в пятом матче серии «Металлург» — «Салават Юлаев»?

Кто победит в пятом матче серии «Металлург» — «Салават Юлаев»?
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 5 марта, в Магнитогорске состоится пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым». Начало — в 17:00 мск. После четырёх матчей счёт в серии равный — 2-2.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто выиграет в пятом матче серии «Металлург» — «Салават Юлаев»?».

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.

«Магнитке» в этой игре имеет право помочь ключевой защитник команды Яков Рылов, отбывший двухматчевую дисквалификацию за нарушение правил против форварда уфимцев Антона Бурдасова. В свою очередь Бурдасов улетел на обследование в Германию и в игре участия не примет. Также в лазарете «Салавата» находится защитник Павел Коледов.

Бурдасов улетел на обследование в Германию и пропустит пятый матч с «Магниткой»
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