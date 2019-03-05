Гулявцев: гражданство игроков меня не занимает, пусть хоть из Папуа-Новой Гвинеи

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев рассказал, что его не интересует гражданство его хоккеистов.



«Кто останется в „Амуре“? Из нынешнего состава останется, думаю, 30-40%. Это те, у кого контракты будут действовать и в следующем сезоне. Я посмотрел список — эти хоккеисты меня устраивают, с ними можно работать. На оставшиеся позиции нужно искать новых игроков. Очень важно, чтобы они подходили не только по своим спортивным, но и по человеческим качествам. Повторюсь: микроклимат в команде я ставлю на первое место. Большинство хоккеистов находится примерно на одном уровне, и потому решающую роль для достижения успеха приобретают их моральные качества.



Все пять легионеров „Амура“ из Чехии? Это игроки высокого уровня. Марек Лангхаммер в последних матчах стал основным вратарём команды. Защитник Ян Коларж зарекомендовал себя в качестве суперпрофессионала, который готов выходить на лёд даже с переломами. Йордан, Зогорна – опытные хоккеисты, также не нуждающиеся в дополнительных рекомендациях. Я очень доволен ими. Гражданство игроков – это последнее, что меня занимает. Самое главное, чтобы они давали результат. Будут забивать и вести за собой команду – пусть будут хоть из Папуа-Новой Гвинеи», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

Могильный: Гулявцев остаётся в «Амуре», с игроками говорить ещё рано