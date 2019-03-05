Драйзайтль: мы уже говорили, что многие люди не верят в «Эдмонтон»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль поделился впечатлениями после выигранной встречи с «Баффало Сэйбрз» (4:3). Немецкий форвард отметился заброшенной шайбой, благодаря чему добрался до отметки в 40 голов в сезоне. Драйзайтль стал третьим игроком после капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна, кому покорился этот рубеж в нынешнем регулярном чемпионате.



«Мы уже раньше говорили, что многие люди не верят в нас. Мы это знаем, но останавливаться не собираемся, пока всё не закончится. Сегодня мы сыграли отлично, вся команда провела хороший выезд. Надо так и дальше», — приводит слова нападающего официальный сайт НХЛ.

Нападающий «Эдмонтона» Драйзайтль третьим в сезоне НХЛ забил 40 голов