Цулыгин: достойная плей-офф игра, хорошие команды, бились до последнего

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от победы в пятом матче серии плей-офф с магнитогорским «Металлургом» (2:1 ОТ, 3-2 в серии).



«Хорошая, боевая игра, достойная плей-офф. Две равные, хорошие команды, бились до последнего. Здорово, что смогли сегодня выиграть в овертайме. Спасибо болельщикам за поддержку», — приводит слова специалиста официальный сайт «Металлурга».



Первая половина матча прошла без заброшенных шайб, счёт был открыт на 32-й минуте — точным броском отметился защитник команды гостей Филип Ларсен. Вскоре подопечные Йозефа Яндача восстановили равновесие благодаря курьёзному голу форварда Мэтта Эллисона — голкипер «Салавата» Юха Метсола неловким движением забросил шайбу в свои ворота. До конца основного времени голов не было, а на старте овертайма Владимир Ткачёв принёс Уфе победу.

«Металлург» уступил «Салавату» в овертайме, счёт в серии стал 2-3