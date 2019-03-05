В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина в пяти парах серии плей-офф затянулись как минимум до шести матчей — это повторение рекорда Континентальной хоккейной лиги. Последний раз подобный результат был достигнут в сезоне-2010/11.
Минимум до шести матчей будут идти следующие серии:
«Йокерит» — «Динамо» Москва (2-3)
СКА — «Спартак» (2-2)
«Локомотив» — «Сочи» (3-2)
«Барыс» — «Торпедо» (2-2)
«Металлург» Мг — «Салават Юлаев» (2-3).
Три команды уже вышли во второй раунд Кубка Гагарина:
ЦСКА — «Витязь» (4-0)
«Автомобилист» — «Трактор» (4-0)
«Авангард» — «Ак Барс» (4-0)
Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги
Пять серий первого раунда минимум с шестью матчами — повторение рекорда КХЛ