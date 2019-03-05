Пять серий первого раунда минимум с шестью матчами — повторение рекорда КХЛ

В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина в пяти парах серии плей-офф затянулись как минимум до шести матчей — это повторение рекорда Континентальной хоккейной лиги. Последний раз подобный результат был достигнут в сезоне-2010/11.



Минимум до шести матчей будут идти следующие серии:



«Йокерит» — «Динамо» Москва (2-3)

СКА — «Спартак» (2-2)

«Локомотив» — «Сочи» (3-2)

«Барыс» — «Торпедо» (2-2)

«Металлург» Мг — «Салават Юлаев» (2-3).



Три команды уже вышли во второй раунд Кубка Гагарина:



ЦСКА — «Витязь» (4-0)

«Автомобилист» — «Трактор» (4-0)

«Авангард» — «Ак Барс» (4-0)



Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги