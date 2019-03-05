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Пять серий первого раунда минимум с шестью матчами — повторение рекорда КХЛ

Пять серий первого раунда минимум с шестью матчами — повторение рекорда КХЛ
Хоккей / КХЛ

В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина в пяти парах серии плей-офф затянулись как минимум до шести матчей — это повторение рекорда Континентальной хоккейной лиги. Последний раз подобный результат был достигнут в сезоне-2010/11.

Минимум до шести матчей будут идти следующие серии:

«Йокерит» — «Динамо» Москва (2-3)
СКА — «Спартак» (2-2)
«Локомотив» — «Сочи» (3-2)
«Барыс» — «Торпедо» (2-2)
«Металлург» Мг — «Салават Юлаев» (2-3).

Три команды уже вышли во второй раунд Кубка Гагарина:

ЦСКА — «Витязь» (4-0)
«Автомобилист» — «Трактор» (4-0)
«Авангард» — «Ак Барс» (4-0)

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

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