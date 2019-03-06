Карандин: хорошо, что Гудачек не понял слова «осёл». Он может подавать иск в суд

Легендарный отечественный арбитр, почётный вице-президент ФХР Юрий Карандин поделился мнением об эпизоде в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ «Спартак» — СКА (2:3 ОТ, 2-2).



После игры спартаковцы атаковали судей, обращая внимания на то, что перед голом Давида Рундблада Ярно Коскиранта выбил клюшку из рук защитника красно-белых. Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек активнее всех возмущался решением главных арбитров, в итоге вызвав ответную реакцию одного из судей матча Николая Акузовского. 35-летний арбитр в жёсткой форме попросил словацкого вратаря покинуть судейскую зону.

«Сам гол сомнений не вызывает — вне игры не было. Но проблема в том, что за пять секунд до взятия ворот судьи пропустили фол на игроке „Спартака“ Дыбленко, у которого форвард СКА Коскиранта выбил клюшку. Америки здесь не открываю — вчера это много обсуждалось в прессе. Арбитр находился в метре от столкновения, тем не менее ему было очень тяжело правильно всё рассмотреть — он был закрыт корпусом Дыбленко. То есть вратарь Гудачек всё видел, как на ладони — а рефери не видел ничего. Налицо позиционная ошибка, её мог подстраховать второй главный судья, но и он не сработал. Как итог — скандал.

Можно ошибиться в одном очень сложном эпизоде, но нельзя ошибаться в понимании своей профессии, её философии. Хорошо, что Гудачек — легионер и не понял той окраски слова «осёл», которую прекрасно понял бы любой российский хоккеист. По большому счёту сейчас словак может провести фонетическую экспертизу и подать иск в суд, ведь налицо публичное оскорбление.

Много десятилетий школу российского арбитража определял великий человек и методист Андрей Васильевич Старовойтов, в её основе лежало уважительное обращение к игроку и тем самым к своей профессии со словом «вы». Сегодня методику определяет главный судья, я бы назвал её вульгарно-агрессивной. Символично, что даже свой термин из четырех букв Акузовский произносил с той мимикой, которая отличает именно нашего главного арбитра», — цитирует Карандина Russia-Hockey.

«Это бездарность судьи. Он не должен и не достоин работать в плей-офф КХЛ» Леонид Вайсфельд и Александр Зайцев — о нашумевших судейских решениях в матче «Спартак» — СКА.

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