«Барыс» — «Торпедо»: Хенрик Карлссон вернулся в ворота хозяев

Стали известны составы «Барыса» и «Торпедо» на пятый матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча пройдёт сегодня, 6 марта, начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. После четырёх матчей счёт в серии равный — 2-2. В ворота хозяев вернулся основной голкипер Хенрик Карлссон.

«Барыс»:



Карлссон (Граховина);

Диц — Орехов, Петерссон — Валк — Боченски;

Сведберг — Маклюков, Фрэттин— Кормье — Михайлис;

Блэкер — Семёнов, Старченко — Бойд — Шевченко;

Липин, Асетов — Сагадеев — Акользин.

«Торпедо»:



Браст (Тихомиров);

Баранцев — Орлов, Паршин — Галузин — Жафяров;

Назаревич — Хольм, Саболич — Миле — Кейлоф;

Аляев — Волченков, Варнаков — Сёмин — Шенфельд;

Родионычев, Смолин — Ураков — Макаренко, Веряев.