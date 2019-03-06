«Барыс» — «Торпедо»: Хенрик Карлссон вернулся в ворота хозяев

Стали известны составы «Барыса» и «Торпедо» на пятый матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча пройдёт сегодня, 6 марта, начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. После четырёх матчей счёт в серии равный — 2-2. В ворота хозяев вернулся основной голкипер Хенрик Карлссон.
«Барыс»:
Карлссон (Граховина);
Диц — Орехов, Петерссон — Валк — Боченски;
Сведберг — Маклюков, Фрэттин— Кормье — Михайлис;
Блэкер — Семёнов, Старченко — Бойд — Шевченко;
Липин, Асетов — Сагадеев — Акользин.
«Торпедо»:
Браст (Тихомиров);
Баранцев — Орлов, Паршин — Галузин — Жафяров;
Назаревич — Хольм, Саболич — Миле — Кейлоф;
Аляев — Волченков, Варнаков — Сёмин — Шенфельд;
Родионычев, Смолин — Ураков — Макаренко, Веряев.