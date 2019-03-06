Рирден: Овечкин снова забил почти 50 голов, хотя прошлый сезон получился долгим

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден оценил снайперские качества капитана команды Александра Овечкина.



«Меня ещё в начале сезона спрашивали, сможет ли Овечкин забросить 50 шайб. Это действительно очень тяжело, и об этом можно говорить как о выдающемся достижении. И он снова забил почти 50 голов, хотя прошлый сезон получился очень долгим», — приводит слова Рирдена официальный сайт НХЛ.



Овечкин, забросивший в нынешнем сезоне 45 шайб, лидирует в снайперской гонке НХЛ, опережая на четыре гола нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля (41). Александр имеет возможность забить 50 голов за сезон в восьмой раз за карьеру и приблизиться к Уэйну Гретцки и Майку Босси, у которых в активе по девять таких сезонов.

Русская неделя в Америке: Овечкин продолжает переписывать рекорды 10 сезонов по 45 голов — так не забивал даже Уэйн Гретцки.