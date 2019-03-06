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Злобин — о матче со СКА: удаления сломали игру «Спартака», подвели эмоции

Злобин — о матче со СКА: удаления сломали игру «Спартака», подвели эмоции
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Спартака» Антон Злобин поделился эмоциями после пятого матча серии первого раунда плей-офф со СКА (1:2).

«Могли сегодня больше забивать, но не дотерпели. Много удалений было, они сломали нашу игру. Это плей-офф. Эмоции. Из-за этого пошли ненужные удаления. Хорошо мы катались, и, думаю, по броскам немного проиграли им. Держались единым кулаком, но эмоции подвели. Бьёмся каждый за каждого. В следующей игре будем стараться сделать всё, чтобы победить при наших болельщиках.

Когда забивал гол, бросал на силу, даже не смотрел куда. Почему не оформил дубль? В той ситуации слишком близко к вратарю уже подъехал, не было времени, чтобы обводить его», — передаёт слова Злобина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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