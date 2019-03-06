Плотников: на данный момент получается, что СКА тащат шведы

Нападающий СКА Сергей Плотников проанализировал игру в пятом матче серии первого раунда плей-офф со «Спартаком» (2:1).

«Всё меняется, учимся на своих ошибках и двигаемся вперёд. Сложно сказать, откуда провалы в обороне. Эмоции. Все бьются. Где-то надо быстрее меняться, где-то голова идёт кругом и не замечаем в каких-то моментах соперника. Посмотрим видео и уберём эти ошибки.

Что с реализацией? Магия Гудачека? Называйте как хотите. Мы победили. Из игры в игру говорим, что надо биться до конца. В этот раз мы бились до конца, и удача повернулась к нам лицом.

Думаю, с Прохоркиным всё нормально, будет восстанавливаться.

У Рундблада вторая подряд победная шайба? Молодец! У нас может каждый забить, в этом наша сила. Шведы тащат СКА? На данный момент получается, что да», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.