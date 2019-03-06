Херсли: в регулярном чемпионате «Спартак» играл совершенно по-другому

Защитник СКА Патрик Херсли поделился эмоциями после пятого матча серии первого раунда плей-офф со «Спартаком» (2:1).



«Тяжёлая игра, много шансов было у обеих команд. Мы могли выходить вперед в первом периоде, но не воспользовались своими шансами. СКА рад, что победил.



Давид Рунблад забил победный гол, Магнус Хелльберг сыграл очень уверенно и подтащил нас. Шведы принесли успех СКА.



Сегодня чувствовали себя хорошо и не боялись, что «Спартак» может отыграться на последних секундах. В этом матче СКА отыгрался, ту встречу сегодня не вспоминали.



В регулярном чемпионате «Спартак» играл совершенно по-другому, есть большая разница между тем, что было тогда и сейчас. Они играют очень умно, сильная команда. Безусловно, в следующем матче они пойдут вперед и захотят продлить серию. Нам нужно быть готовым к этому», — передаёт слова Херсли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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