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«Салават» сделал тренерский запрос на офсайд, гол «Металлурга» не отменили

«Салават» сделал тренерский запрос на офсайд, гол «Металлурга» не отменили
Хоккей / КХЛ

«Салават Юлаев» встречается с «Металлургом» в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В концовке второго периода тренерский штаб уфимской команды после пропущенной шайбы в меньшинстве принял решение взять запрос на положение «вне игры». Арбитры засчитали гол нападающего уральцев Михала Булиржа, при этом «Салават» был наказан двухминутным удалением за задержку игры.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Салават»:

Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Сергеев, Ткачёв — Бурмистров — Рыбин;
Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;
Елизаров, Скориков, Солодухин — Хохряков — Майоров.

«Металлург»:

Кошечкин (Загидулин);
Антипин — Верещагин, Кулёмин — Эллисон — Мозякин;
Береглазов — Рылов, Расмуссен — Пакаринен — Дорофеев;
Матушкин — Бирюков, Платонов — Шор — Булирж;
Дронов, Язьков, Любимов — Неколенко — Тимкин.

Посмотреть видео гола Булиржа можно на официальном сайте КХЛ.

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