«Салават» сделал тренерский запрос на офсайд, гол «Металлурга» не отменили

«Салават Юлаев» встречается с «Металлургом» в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В концовке второго периода тренерский штаб уфимской команды после пропущенной шайбы в меньшинстве принял решение взять запрос на положение «вне игры». Арбитры засчитали гол нападающего уральцев Михала Булиржа, при этом «Салават» был наказан двухминутным удалением за задержку игры.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Салават»:



Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Сергеев, Ткачёв — Бурмистров — Рыбин;

Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;

Елизаров, Скориков, Солодухин — Хохряков — Майоров.



«Металлург»:



Кошечкин (Загидулин);

Антипин — Верещагин, Кулёмин — Эллисон — Мозякин;

Береглазов — Рылов, Расмуссен — Пакаринен — Дорофеев;

Матушкин — Бирюков, Платонов — Шор — Булирж;

Дронов, Язьков, Любимов — Неколенко — Тимкин.

Посмотреть видео гола Булиржа можно на официальном сайте КХЛ.