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Цулыгин: «Металлург» здорово играл, но «Салават» оказался сильнее и удачливее

Цулыгин: «Металлург» здорово играл, но «Салават» оказался сильнее и удачливее
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился мнением о победе со счётом 4-2 в серии первого раунда плей-офф с «Металлургом».

«Металлург» сегодня играл лучше три периода, но в этом есть характер команды, когда она побеждает при не очень выразительной игре. В овертайме было меньше давления, лучше двигались. Скорее всего, из-за того, что все понимали, что игра решающая. В общем серия была очень добротная и ровная. Из шести игр — четыре овертайма. Никто не знает, где как оно получится. Магнитогорск здорово играл, но сегодня мы оказались сильнее и удачливее.

Вторая шайба, пропущенная за две секунды до конца второго периода? В этом и есть хоккей. Не доработали, была расслабленность, сделали неправильные действия и тут же получили гол.

Почему не играл в серии Сергиенко? У нас было шесть взрослых защитников. Кто на данный момент выглядит лучше, тот и играет», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

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