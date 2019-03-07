Цулыгин: «Металлург» здорово играл, но «Салават» оказался сильнее и удачливее

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился мнением о победе со счётом 4-2 в серии первого раунда плей-офф с «Металлургом».



«Металлург» сегодня играл лучше три периода, но в этом есть характер команды, когда она побеждает при не очень выразительной игре. В овертайме было меньше давления, лучше двигались. Скорее всего, из-за того, что все понимали, что игра решающая. В общем серия была очень добротная и ровная. Из шести игр — четыре овертайма. Никто не знает, где как оно получится. Магнитогорск здорово играл, но сегодня мы оказались сильнее и удачливее.



Вторая шайба, пропущенная за две секунды до конца второго периода? В этом и есть хоккей. Не доработали, была расслабленность, сделали неправильные действия и тут же получили гол.



Почему не играл в серии Сергиенко? У нас было шесть взрослых защитников. Кто на данный момент выглядит лучше, тот и играет», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

Звёздам «Магнитки» пора на отдых. Их затоптал «Салават» Уфимцы сравняли счёт за 46 секунд до конца третьего периода, а потом додавили соперника в овертайме.