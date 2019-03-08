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Дубль Анисимова помог «Чикаго» обыграть «Баффало»

Дубль Анисимова помог «Чикаго» обыграть «Баффало»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхокс» на выезде в серии буллитов обыграл «Баффало Сэйбрз» — 5:4.

В первом периоде хозяева провели две результативные атаки, отличились Данкан Кит и Артём Анисимов. По ходу второго периода «клинки» не только отыгрались, но и вышли вперёд. Голы на счету Владимира Соботки, Брэндона Монтура и Зака Богосяна. В третьем игровом отрезке у «Чикаго» отличились Брендан Перлини и оформивший дубль Анисимов, у «Баффало» — Кайл Окпосо. В серии буллитов игроки хозяев реализовали все три попытки.

Посмотреть видео голов Анисимова можно на официальном сайте лиги.

Также на счету Артёма звание первой звезды встречи, показатель полезности «+2», 2 броска в створ, блок-шот и 20% выигранных вбрасываний за 18.37 на льду.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2019, пятница. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
5 : 4
2:0, 0:3, 2:1, 0:0, 1:0
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Кит (Тэйвз, Кейн) – 16:01 (5x5), 2:0 – Анисимов (Кагун, Кейн) – 18:26 (5x5), 2:1 – Соботка (Гиргенсонс, Томпсон) – 23:16 (5x5), 2:2 – Монтур (Уилсон, Богосян) – 24:39 (5x5), 2:3 – Богосян (Родригес) – 26:45 (4x5), 3:3 – Анисимов – 44:48 (5x5), 3:4 – Окпосо (Родригес, Шири) – 47:20 (5x5), 4:4 – Перлини (Тэйвз, Куккук) – 47:57 (5x5), 5:4 – Кейн – 65:00 ( ПБ)
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