Дубль Анисимова помог «Чикаго» обыграть «Баффало»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхокс» на выезде в серии буллитов обыграл «Баффало Сэйбрз» — 5:4.

В первом периоде хозяева провели две результативные атаки, отличились Данкан Кит и Артём Анисимов. По ходу второго периода «клинки» не только отыгрались, но и вышли вперёд. Голы на счету Владимира Соботки, Брэндона Монтура и Зака Богосяна. В третьем игровом отрезке у «Чикаго» отличились Брендан Перлини и оформивший дубль Анисимов, у «Баффало» — Кайл Окпосо. В серии буллитов игроки хозяев реализовали все три попытки.

Посмотреть видео голов Анисимова можно на официальном сайте лиги.

Также на счету Артёма звание первой звезды встречи, показатель полезности «+2», 2 броска в створ, блок-шот и 20% выигранных вбрасываний за 18.37 на льду.