Андриевский: Демидов разбазаривает талант. Пара лет — и наверстать не получится

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский поделился мнением об игре защитника Николая Демидова и форварда Никиты Михайлова.

«У Никиты хорошее чутьё. Я даже попробовал его в центре нападения. К сожалению, времени на эксперименты было мало. У него хорошее катание, владение клюшкой. Михайлов много шайб забросил с пятака, на подставлениях. Он находится в нужной точке – это очень хорошее качество. Большое значение будет иметь следующий сезон. Для него как молодого делали ещё какие-то скидки, но через год этого уже не будет.

Я думаю, двух мнений быть не может, что Демидов – один из сильнейших атакующих защитников во всей лиге. Не зря же его вызвали на шведский этап Евротура, куда он не поехал только из-за травмы. Коля провёл лучший свой сезон. Единственное, ему есть куда расти, и важно, чтобы он это понимал. Мне всё-таки кажется, что свой талант он разбазаривает. Пройдёт пара лет, и упущенное время наверстать не получится. Я с ним ещё встречусь и буду разговаривать», — цитирует Андриевского официальный сайт КХЛ.