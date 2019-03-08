Андриевский: когда «Сибирь» всем проигрывала, нельзя было пустить всё на самотёк

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский рассказал, как пережил сложный отрезок в своей карьере, когда на старте сезона команда проиграла 12 матчей.

«Пожалуй, это был самый тяжёлый отрезок в моей тренерской карьере. Команда была сильно подавлена психологически. Проигрываем один матч, другой, а потом у нас по календарю «Авангард», «Ак Барс», СКА… Главное было не допустить, чтобы всё пошло на самотёк. Мол, «а, не получается, ну и чёрт с ним». Пытались ребят поддерживать, поднимали их дух. Собраний было очень много.

И в Новосибирске, и во Владивостоке, и в Минске — везде очень хорошие болельщики. Но если честно, я поразился болельщикам «Сибири». Здесь весь город живёт хоккеем. Ты идёшь по улице: все поддерживают, расспрашивают о команде. Я такого раньше не встречал! По всему сезону у нас была отличная поддержка. Эта энергетика гонит ребят вперёд, достаёт из игроков дополнительные силы.

Попасть в плей-офф нам не удалось, немного не хватило. Задача не выполнена, а значит и моя оценка не поменялась. Сезоном я не удовлетворён", — цитирует Андриевского официальный сайт КХЛ.



«Сибирь» завершила сезон в КХЛ на девятом месте турнирной таблицы.