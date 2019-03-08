Брисбуа: Василевский — лучший вратарь в мире, он способен выиграть «Везину»

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен Брисбуа поделился мнением о голкипере команды Андрее Василевском.



«Я думаю, что Василевский способен выиграть «Везину», тем более что его статистика и каждодневная игра подкрепляют это. Он сделал множество важных сейвов, потому что время от времени у нас появляется тенденция на коротких отрезках играть в открытый хоккей. Обычно это приводит к созданию очень хороших моментов в атаке, но в равной мере и к очень хорошим моментам у очень хороших игроков соперника, с которыми Андрей раз за разом справляется.



Мы не обязательно хотим играть в таком стиле. Хочется уметь играть по-разному. Хочется действовать так, как того требует ситуация. Но когда мы так играем, например, когда отыгрываемся, то Васи всегда на месте. И игроки знают, что он прикроет их спины. На мой взгляд, это лучший вратарь в мире. Нет ни одного вратаря, которого я бы предпочел ему», — приводит слова Брисбуа официальный сайт НХЛ.

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