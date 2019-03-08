Голышев: «Автомобилист» старается ждать ошибок соперника, а не рисковать

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев поделился мнением об игре команды в плей-офф КХЛ. В первом раунде клуб из Екатеринбурга обыграл «Трактор» со счётом 4-0.



«Ничего не менял в игре по сравнению с регулярным чемпионатом. Наоборот, в плей-офф надо минимизировать риски, больше играть на команду. Я думаю, так у всех хоккеистов перед матчами на вылет. По крайней мере в нашей команде это так. Стараемся ждать ошибок соперника, а не рисковать сами.



Конечно, слежу за счётом в других сериях, как кто играет между собой. Но чтобы прямо смотреть хоккей — нет. Своих матчей хватает — все мысли только о нашей команде, о тренировках и играх «Автомобилиста». Думаю, что команде пойдёт на пользу длительная пауза между раундами. Потому что есть время получить положительные эмоции, побыть с семьёй и, конечно, восстановиться», — приводят слова Голышева «Известия».

Голышев: «Автомобилисту» не хотелось бы попасть во втором раунде под «Авангард»