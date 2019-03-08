Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Спартак» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Умарк: я не симулирую, пусть представители «Металлурга» покажут мне этот эпизод

Умарк: я не симулирую, пусть представители «Металлурга» покажут мне этот эпизод
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк после серии первого раунда плей-офф с «Металлургом» (4-2) ответил на выпад главного тренера «Магнитки» Йозефа Яндача, обвинившего игрока в симуляции.

«Я не симулирую. Пусть они найдут этот эпизод, покажут мне, тогда и поговорим. Я перестал реагировать на удары по рукам? Да они всю серию били мне по рукам, вообще ничего нового не произошло», — приводит слова Умарка «Спорт Бизнес Online».

В шестой игре серии подопечные Николая Цулыгина открыли счёт на 15-й минуте благодаря точному броску Теэму Хартикайнена. Гости отыгрались в концовке второго периода стараниями Михала Булиржа, реализовавшего численный перевес. Хозяева взяли тренерский запрос на положение «вне игры», но арбитры гол «Магнитки» не отменили. Гости вышли вперёд за две секунды до сирены на второй перерыв — Ник Шор огорчил голкипера Юху Метсолу, реализовав выход один на один. Хартикайнен перевёл игру в овертайм за 46 секунд до сирены об окончании третьего периода, а в овертайме победу хозяевам принёс Йоонас Кемппайнен.

Хартикайнен после победы над «Металлургом» выложил фото с охоты на лис
Проход «Магнитки» для Уфы не потолок. «Салават» — новый фаворит Востока?
У команды Николая Цулыгина есть потенциал, чтобы пойти далеко в этом плей-офф.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент