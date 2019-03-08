Умарк: я не симулирую, пусть представители «Металлурга» покажут мне этот эпизод

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк после серии первого раунда плей-офф с «Металлургом» (4-2) ответил на выпад главного тренера «Магнитки» Йозефа Яндача, обвинившего игрока в симуляции.



«Я не симулирую. Пусть они найдут этот эпизод, покажут мне, тогда и поговорим. Я перестал реагировать на удары по рукам? Да они всю серию били мне по рукам, вообще ничего нового не произошло», — приводит слова Умарка «Спорт Бизнес Online».

В шестой игре серии подопечные Николая Цулыгина открыли счёт на 15-й минуте благодаря точному броску Теэму Хартикайнена. Гости отыгрались в концовке второго периода стараниями Михала Булиржа, реализовавшего численный перевес. Хозяева взяли тренерский запрос на положение «вне игры», но арбитры гол «Магнитки» не отменили. Гости вышли вперёд за две секунды до сирены на второй перерыв — Ник Шор огорчил голкипера Юху Метсолу, реализовав выход один на один. Хартикайнен перевёл игру в овертайм за 46 секунд до сирены об окончании третьего периода, а в овертайме победу хозяевам принёс Йоонас Кемппайнен.

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